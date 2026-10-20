Богата турска баница със сирена и зелении

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С плътен пълнеж и неустоим аромат на масло

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КОЙ ГОТВИ

Баницата се приготвя с ръчно точени и много нежни турски кори, с плътен пълнеж и неустоим аромат на масло, пише ни Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

500 г ръчно точени кори (продават се на килограм)

300 г сирене

100 г кашкавал

4 яйца

3 с. л. готварска сметана

1 к. ч. олио

още 2 с. л. олио за намазване на тавата и поръсване на суровата баница

30 г краве масло

1 връзка киселец

или магданоз

свеж копър

сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме яйцата, натрошеното сирене и настъргания на едро кашкавал за плънката в дълбока купа. Добавяме нарязаните на ситно киселец, магданоз и копър. Изсипваме олиото и сметаната. Добавяме сол, ако е необходимо. Разбъркваме всичко за кратко, колкото да се смесят продуктите.

Разгъваме всяка кора - за тоя грамаж обикновено са три на брой, и върху нея равномерно разпределяме плънката. Завиваме корите на умерено стегнати рула. Подреждаме ги навити като охлюв в кръгла тава с диаметър 30 см, чието дъно предварително сме намазали с 1 с. л. олио. Отгоре ги поръсваме с останалата 1 с. л. олио. На няколко места слагаме маслото, нарязано на парченца.

Печем баницата в предварително загрята на 180 градуса фурна около 50 минути. Изваждаме я, оставяме я малко да се отпусне. Сервираме я топла, но не и гореща.