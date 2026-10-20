На 20 октомври рожден ден имат

Георг Георгиев, депутат, бивш министър на външните работи
Илонка Каратодорова Димова, финансов консултант
Джуди (Юлиан) Халваджиян, тв продуцент
Виктор Калев, актьор
Енчо Данаилов (Бате Енчо), актьор
Проф. д-р Йордан Христосков, бивш социален министър и управител на НОИ
О.з. ген. Нонка Матова, олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка по спортна стрелба
Чл.-кор. проф. дтн Петър Гецов, бивш директор на Института за космически изследвания и технологии при БАН
Проф. Румен Байрактаров, композитор
Танер Емин, зам.-кмет на Хасково
Жана Бергендорф, певица