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Пийт Хегсет се е срещнал с Нетаняху на необявено п...

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На 20 октомври рожден ден имат

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Георг Георгиев, депутат, бивш министър на външните работи

Илонка Каратодорова Димова, финансов консултант

Джуди (Юлиан) Халваджиян, тв продуцент

Виктор Калев, актьор

Енчо Данаилов (Бате Енчо), актьор

Проф. д-р Йордан Христосков, бивш социален министър и управител на НОИ

О.з. ген. Нонка Матова, олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка по спортна стрелба

Чл.-кор. проф. дтн Петър Гецов, бивш директор на Института за космически изследвания и технологии при БАН

Проф. Румен Байрактаров, композитор

Танер Емин, зам.-кмет на Хасково

Жана Бергендорф, певица

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