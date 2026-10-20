На 20 октомври рожден ден имат

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Георг Георгиев, депутат, бивш министър на външните работи

Илонка Каратодорова Димова, финансов консултант

Джуди (Юлиан) Халваджиян, тв продуцент

Виктор Калев, актьор

Енчо Данаилов (Бате Енчо), актьор

Проф. д-р Йордан Христосков, бивш социален министър и управител на НОИ

О.з. ген. Нонка Матова, олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка по спортна стрелба

Чл.-кор. проф. дтн Петър Гецов, бивш директор на Института за космически изследвания и технологии при БАН

Проф. Румен Байрактаров, композитор

Танер Емин, зам.-кмет на Хасково

Жана Бергендорф, певица