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Слънчево време с превалявания ни очаква на 20 октомври

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Слънчево време ни чака. СНИМКА: Pixabay

Утре ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, където преди обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, за София – около 19°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива, намаляваща в часовете около и след обяд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, пише БТА. 

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Слънчево време ни чака. СНИМКА: Pixabay

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