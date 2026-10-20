Слънчево време с превалявания ни очаква на 20 октомври

Утре ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, където преди обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, за София – около 19°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива, намаляваща в часовете около и след обяд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, пише БТА.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.