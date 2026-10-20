Проф. Георги Рачев: Циклонът Адам ще ни полее с дъжд в петък, но за изборите ще е слънчево

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Мека ще е не само есента, но и зимата, убеден е климатологът

Циклонът Адам, който предизвика обилни валежи в Испания, се очаква да стигне до България в петък, 23 октомври, прогнозира по Би Ти Ви проф. Георги Рачев.

До сряда над Балканите се очаква много слънчево време - около 19-20 градуса. В четвъртък ще има захлаждане, а в петък ще вали.

В деня на изборите - 25 октомври се очаква времето да е топло за сезона, е прогнозата на професора.

В Пловдив до четвъртък градусите ще са около 20-22 градуса, от петък - 17-18, но чак към края на месеца ще трябва парно, коментира още проф. Рачев.

Есента във Варна ще е с хубаво време - 12 градуса сутрин - 17-19 градуса през деня.

Русе - сряда 22-23 градуса, петък гръмотевици - 17, през останалото време - 18-19 градуса.

В Плевен 21-23 градуса до четвъртък, 16-17 след петък.

Като цяла есента ни ще е топла, а зимата също се очертава мека, прогнозира професорът.