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Подходящо е за разходки в планините, но се подгответе за сняг

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Билото на Стара планина.

Времето в планините е подходящо за разходки, но туристите трябва да са подготвени за сняг по високите планински части.

Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са от два до шест градуса във високите части на планината, посочиха още от ПСС. В най-високите части има умерени ветрове.

Курортите са в подготовка за зимния сезон и в момента не работят.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Билото на Стара планина.

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