До 26° и слънце в сряда, дъжд и застудяване идват в петък

Предимно слънчево и топло ще бъде времето утре, като максималните температури ще достигнат между 21° и 26°, а в София — около 21°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. В източните райони ще има значителна облачност и мъгли на места. Видимостта ще бъде намалена и в равнините и по поречията в останалата част от страната. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София — около 6°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, без съществена промяна.

В сряда видимостта ще се подобри до обяд, а следобед ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен юг-югозападен вятър, временно силен в Източна България и на север от планините.

По Черноморието сутринта ще бъде облачно и на места мъгливо. До обяд облачността ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще е умерен от юг-югоизток, а максималните температури — между 17° и 19°. Морската вода е 17°–18°, с вълнение около 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен юг-югозападен вятър, временно силен на север от планините. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 16°, а на 2000 метра — около 8°.

През нощта срещу четвъртък на отделни места в Западна България ще превали. В четвъртък преди обяд облачността временно ще се разкъса, но от запад отново ще се увеличи и до вечерта в западните райони на места ще има дъжд. Ще остане сравнително топло, с минимални температури между 8° и 13° и максимални в повечето райони над 20°. Ще духа юг-югоизточен вятър.

През нощта срещу петък приближаващ студен атмосферен фронт ще донесе интензивни и значителни валежи и гръмотевични бури в Северозападна България, пише БТА.

В петък фронтът ще премине през страната. Ще бъде предимно облачно, с валежи на много места, значителни в отделни райони на Централна и Източна България. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили. С нахлуването на хладен въздух дневните температури ще се понижат с 5–6 градуса. До вечерта облачността от запад ще започне да се разкъсва.

За дъждовно време в петък предупреди и климатологът проф. Георги Рачев. Според прогнозата му за изборния ден в неделя се очаква слънце.