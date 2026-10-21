Подправя се със сумак и риган
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КОЙ ГОТВИ
В сезона на мариноването и консервирането на зеленчуци ви предлагам рецепта за маринован червен лук, който за разлика от слънчевите зеленчуци може да се приготвя целогодишно.
Маринованият червен лук върви на всякакви печени меса и сирена, а и на някои салати - картофена или с печени зеленчуци, пише ни Пепа Стоева.
ПРОДУКТИ
3 глави червен лук
(около 300 г)
За маринатата:
100 мл оцет
50 мл олио
100 мл вода
по 5 г: сумак,
риган, черен/шарен
пипер на зърна,
сол
2 зърна бахар
10 г захар
1 дафинов лист
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Слагаме всички продукти за мариноването в тенджерка да кипнат.
Почистваме лука и го нарязваме на полумесеци или на шайби. Залива се с вряла вода, оставя се да престои 1 минута и се отцежда. Поставя се във врящата марината. Съдът се затваря с капак и се отмества от котлона.
Оставя се така, докато сместа изстине, прехвърля се в буркан с капак и се съхранява в хладилник. Може да се хапва веднага след като изстине.