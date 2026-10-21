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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23770593 www.24chasa.bg

Маринован червен лук

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Подправя се със сумак и риган

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected]За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

В сезона на мариноването и консервирането на зеленчуци ви предлагам рецепта за маринован червен лук, който за разлика от слънчевите зеленчуци може да се приготвя целогодишно.

Маринованият червен лук върви на всякакви печени меса и сирена, а и на някои салати - картофена или с печени зеленчуци, пише ни Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

3 глави червен лук 

(около 300 г)

За маринатата:

100 мл оцет 

50 мл олио 

100 мл вода 

по 5 г: сумак,

риган, черен/шарен

пипер на зърна,

сол 

2 зърна бахар 

10 г захар 

1 дафинов лист

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме всички продукти за мариноването в тенджерка да кипнат. 

Почистваме лука и го нарязваме на полумесеци или на  шайби. Залива се с вряла вода, оставя се да престои 1 минута и се отцежда. Поставя се във врящата марината. Съдът се затваря с капак и се отмества от котлона.

Оставя се така, докато сместа изстине, прехвърля се в буркан с капак и се съхранява в хладилник. Може да се хапва веднага след като изстине.

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