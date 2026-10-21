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На 21 октомври рожден ден имат

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На 21 октомври рожден ден имат

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Валентин Танев, актьор

Проф. дфн Боряна Христова, бивш дългогодишен директор на Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Христо Пеев, журналист, създател на списание “Клуб М”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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