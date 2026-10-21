Топло, но мъгливо ще бъде времето на 21 октомври

Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност.

Преди обяд на места в равнините ще е мъгливо. Ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър, пише БТА.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 19° и 24°. В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло.