Идват проливни дъждове и гръмотевични бури, в петък рязко застудява

Облаците ще обхванат цялата страна, а в Западна България още през нощта на места ще превали и прегърми. В четвъртък следобед и през нощта срещу петък се очакват интензивни и значителни валежи в много райони. Причината е приближаващ студен атмосферен фронт, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта облачността ще се увеличава от запад на изток. В източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа южен вятър, който в Източна България и северно от планините временно ще бъде силен. Минималните температури ще са между 8° и 13°, а в София – около 10°.

В четвъртък облаците временно ще се разкъсат, но след това отново ще се увеличат. В Западна България ще има превалявания, а следобед и през нощта срещу петък на много места се очакват интензивни дъждове и гръмотевични бури. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в столицата – около 19°, предава БТА.

По Черноморието ще преобладава значителна облачност, а следобед на места ще превали краткотрайно. Сутринта в отделни райони ще има ниски облаци и намалена видимост. Вятърът ще е умерен, временно силен, от юг-югоизток. Температурите ще достигнат 18°–23°. Морската вода е 17°–18°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините времето ще е предимно облачно. Още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни дъждове с гръмотевици. По най-високите части на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. На 1200 метра максималната температура ще е около 15°, а на 2000 метра – около 9°.

В петък студеният фронт ще премине през страната, като на много места ще има валежи. В отделни райони на Централна и Източна България те ще бъдат интензивни и значителни по количество, а в югоизточните части ще има и гръмотевици. Северозападният вятър ще се усили и ще донесе по-студен въздух. Дневните температури ще се понижат осезаемо, особено в Северна България. До вечерта облачността от запад ще започне да намалява.

В събота облаците ще се разкъсат и времето постепенно ще се изясни. Най-късно това ще стане в североизточните райони, където сутринта все още ще превалява. В низините и котловините преди обяд ще има мъгли. Вятърът ще отслабне и ще се обърне от юг-югоизток. Дневните температури леко ще се повишат, но сутринта ще бъде по-студено – между 1° и 6°, а в Източна България – до 10°–12°.