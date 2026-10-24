ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пет италиански активистки се прибраха у дома след ...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23796163 www.24chasa.bg

Предимно слънчево ще е на 24 октомври

3616
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Преобладаващите максимални ще бъдат между 17° и 22° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд в низините и котловините видимостта ще е все още намалена. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток, ще е слаб. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня облачността ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 16°-18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд на места върховете и билата ще бъдат обхванати в облаци. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 7°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.

Преобладаващите максимални ще бъдат между 17° и 22° СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Властелините на дроновете в Българската армия (Видео)