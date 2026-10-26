26 октомври започва с мъгли в равнините, след това облаци и дъжд на запад

Днес преди обяд в равнинните райони на страната ще се задържи мъгливо. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, а следобед в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде умерен. Облачността над Западна България ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне нахлуване на хладен въздух, предава БТА.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, а в източната половина на страната и крайните южни райони ще достигат 21°. В София се очакват около 14°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и слабо ще се повиши.

Преди обяд по Черноморието на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаби превалявания от дъжд се очакват на отделни места по северното крайбрежие. Около обяд облачността временно ще се разкъса и намалее.

Сутринта ще бъде почти тихо, а следобед ще духа слаб източен вятър. В края на деня той ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, близки до температурата на морската вода. Вълнението ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Следобед в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, а над 2400 метра надморска височина – и от сняг. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от запад-северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра – около 8°.

През нощта срещу вторник и във вторник студеният въздух ще обхване цялата страна. Ще остане ветровито, макар че вятърът постепенно ще отслабва, особено в западната половина на България.

Облачността ще бъде по-често значителна. В Източна България на много места ще вали, като в отделни райони валежите ще бъдат значителни. По-късно през деня дъждът в югоизточните райони ще спре, а валежи ще има в Централна Северна България. В Западна България вероятността за дъжд е малка, като облачността временно ще се разкъсва и намалява.

В сряда вятърът в западната половина на страната ще отслабне още, а на места ще стихне. В източните райони ще духа предимно умерен североизточен вятър. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а главно в Северна България на места ще превали.

Минималните температури ще бъдат предимно между 5° и 10°, а максималните – между 10° и 15°, прогнозират от НИМХ.