Руло "Ураган"

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Прави се с какао и синя спирулина

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КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева предлага рецепта за руло с какао и крем със синя спирулина. “Впечатляващ десерт, който ще ви отнесе от първата хапка”, пише ни тя.

ПРОДУКТИ

За тестото: 110 мл олио + 170 мл прясно мляко, 8 яйца, 100 г брашно, 1 с. л. нишесте, 3 с. л. какао, 1 с. л. олио, 1 с. л. брашно, 100 г пудра захар, 1 щипка сол, 1 нар;

За крема: 150 г крема сирене, 200 г заквасена сметана, 80 г шоколад със синя спирулина, пудра захар на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смесваме в купа олиото и топлото мляко. Добавяме жълтъците и разбъркваме добре с тел. Смесваме брашното с нишестето и ги сипваме към млечната смес, като разбъркваме. Разделяме сместа на две части, добавяме в едната още 1 с. л. брашно, а към другата - какаото и 1 с. л. олио.

Разбиваме с миксер белтъците с малко сол и когато станат на пяна, започваме да добавяме пудрата захар при непрекъснато разбиване. Разделяме белтъците на две части и ги добавяме към двете смеси, като разбъркваме с шпатула.

Слагаме хартия за печене в правоъгълната тава на фурната. Разстиламе първо жълтъчната смес, изравняваме и изсипваме върху нея какаовата смес. Заравняваме. С дървена пръчица правим успоредни линии през тестото първо хоризонтално, а след това вертикално.

Печем около 15 минути в загрята фурна на 170 градуса. Навиваме топлата платка на руло заедно с хартията и я оставяме да се охлади. Смесваме крема сиренето със заквасената сметана и пудрата захар. Добавяме разтопения на водна баня шоколад и разбъркваме.

Развиваме рулото, отделяме го от хартията, намазваме го с половината крем и отново го навиваме. С останалия крем измазваме горната част и украсяваме със зърната от нара. Оставяме рулото в хладилник за една нощ.