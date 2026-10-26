На 26 октомври рожден ден имат

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Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на СД на "Минстрой Холдинг", почетен председател на БМГК и заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ

Красен Станчев, икономист, основател на Института за пазарна икономика, управител на КС2 ЕООД

Eмил Кошлуков, бивш генерален директор на БНТ

Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи

Любомир Киров-Любо, певец

Доц. д-р Борислав Ацев, дм, началник на Отделението по инванзивна кардиология в УМБАЛ “Св. Екатерина”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Евгени Василев, управител на SORENDA Real Estate

Пламен Найденов, член на ВСС

Асен Аврамов, композитор

Ивелин Попов, футболист

Сантра, певица