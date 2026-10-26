Катастрофа затруднява движението край село Нефела

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Временно движението при км 141 по път I-1 в района на с. Нефела се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено.