ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето всички носители на "Златната топка"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23810559 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението край село Нефела

3276
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Дима Максимова

Временно движението при км 141 по път I-1 в района на с. Нефела се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите - пълен запис