Във вторник променят движението при 49-и км на „Струма"

Утре – 27 октомври, от 8 ч. до 18 ч., за смяна на камери, ще се промени организацията на движение при 49-и км на АМ „Струма", в района на яз. Дяково. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, съобщиха от АПИ.

По време на дейностите в посока Благоевград последователно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава по активната и аварийната лента. След това ще временно ще се спре преминаването в изпреварващата и активната лента, като движението ще се пропуска в аварийната лента.

В посока София поетапно ще се ограничава пътуването по изпреварващата лента, като автомобилите ще преминават по активната и аварийната лента. При втория етап от дейностите ще се временно трафикът в изпреварващата и активната лента, а автомобилите ще се движат по аварийната лента. При последният етап от работите ще се ограничи достъпът до аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата и средната лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.