Аварирала кола затруднява движението при км 11 на Северната тангента към Пловдив

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Временно е ограничено движението в дясна активна лента при км 11 на Северната скоростна тангента в посока Пловдив поради аварирал автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.