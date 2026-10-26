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Аварирала кола затруднява движението при км 11 на Северната тангента към Пловдив

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Полиция

Временно е ограничено движението в дясна активна лента при км 11 на Северната скоростна тангента в посока Пловдив поради аварирал автомобил, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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