Не тръгвайте в планините днес - минус 8 градуса, мъгла и вятър

Лоши са условията за туризъм в планините, времето е неподходящо за разходки, предупреждават от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст пред БТА.

Температурите в планината са между минус 8 и 0 градуса, видимостта е намалена. Във високите части е предимно мъгливо, облачно със слаб вятър. Над 2500 метра има заснежени части, допълват от ПСС.

От спасителната служба не са получили сигнали за инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна. В масивите от източната половина от страната, а след обяд и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин ще има превалявания от дъжд. По високите върхове ще вали сняг, като границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.