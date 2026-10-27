АПИ призова шофьорите да си подготвят колите за зимни условия

Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, призоваха от Агенция "Пътна инфраструктура". Апелът идва след прогноза на метеоролозите за влошаване на времето, съобщават оттам.
Днес на прохода „Петрохан" имаше слаб снеговалеж, а прогнозите на метеоролозите са за влошаване на времето, валежи и понижение на температурите, като на планините Стара планина, Витоша, Рила и Пирин се очаква и сняг.
Областните пътни управления следят прогнозата за времето и са в готовност при нужда да вземат мерки за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, категорични са от АПИ.