АПИ призова шофьорите да си подготвят колите за зимни условия

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Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, призоваха от Агенция "Пътна инфраструктура". Апелът идва след прогноза на метеоролозите за влошаване на времето, съобщават оттам.

Днес на прохода „Петрохан" имаше слаб снеговалеж, а прогнозите на метеоролозите са за влошаване на времето, валежи и понижение на температурите, като на планините Стара планина, Витоша, Рила и Пирин се очаква и сняг.

Областните пътни управления следят прогнозата за времето и са в готовност при нужда да вземат мерки за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, категорични са от АПИ.