За 6 часа ограничават движението в тунел "Железница" на "Струма" в четвъртък

В четвъртък движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" ще бъде ограничено за 6 часа - от 9:30 до 15:30 ч. Причината за това е подмяна и настройка на пожароизвестителната система в него, съобщават от пресцентъра на АПИ.

През това време трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите към Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг" на АМ „Струма"(97-и км), а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

Дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката, обясняват от АПИ. Оттам отправят призив към шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.