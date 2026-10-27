ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцки медии цитират "24 часа" заради астрологичен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23817219 www.24chasa.bg

Променят движението в два участъка около София и Кюстендил заради смяна на камери

Елица Чупарова
2848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ще сменят камери при два участъка СНИМКА: Архив

Променят организацията на движение в два участъка в областите София и Кюстендил на 28 октомври. Промяната е заради смяна на камери, съобщават от АПИ.

В област София дейности ще се извършват при км 0 на магистрала „Струма" в двете посоки. Работите ще се изпълняват в периода от 9 ч. до 21 ч., като в този интервал движението в двете посоки ще се осъществява само по активните ленти и ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти.

В област Кюстендил смяна на камери ще се прави от 8 ч. до 20 ч. по път II-62 Кюстендил - Самоков в района на Дупница (при 43-и км). По време на дейностите трафикът ще минава двупосочно в една лента. Движението ще се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 40 км/ч.

Ще сменят камери при два участъка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"