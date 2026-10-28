Сладкиш с ябълки и хрупкава коричка

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КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева предлага рецепта за вкусен сезонен сладкиш.

ПРОДУКТИ

За кексовата смес:

2 ч.ч. брашно, 1 ч. ч. захар, 2 яйца, 1/2 ч. ч. олио, 1 пак. бакпулвер, ванилия, 3 ябълки, 1/2 ч. ч. смлени орехи, щипка-две канела

За заливката:

8 броя бисквити, 4 с. л. захар (може и кафява), 1 ябълка (настъргана с кората), 1/2 ч. ч. едро смлени орехи

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме в купа яйцата със захарта. Добавяме олиото, настърганите на едро ябълки (без кората) и разбъркваме с лъжица или бъркалка.

Прибавяме пресятото брашно с бакпулвера, смлените орехи, ванилия и канелата.

Изсипваме получената кексова смес в малка правоъгълна тавичка (или кръгла), покрита с хартия за печене. Разпределяме отгоре заливката.

Изпичаме сладкиша в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40 минути. Ако е необходимо, по време на печене покриваме отгоре с фолио или хартия за печене, за да не загори.