ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Димитров: Изграждането на пробива под Цен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23819503 www.24chasa.bg

Слънчево и топло време ни очаква на 28 октомври

11656
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Слънчево време ни чака. СНИМКА: Pixabay

Утре ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, информира БТА. 

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

Слънчево време ни чака. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"