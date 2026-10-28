Спокоен е трафикът на граничните пунктове в страната

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Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход Русе – Гюргево поради строителни дейности по монтажа на водоотвеждащи съоръжения на Дунав мост при Русе. От 9:00 ч. на 26 октомври до 17:00 ч. на 29 октомври 2026 г. ще бъде затворен за движение участък от лявата лента. Преминаването на моторни превозни средства ще се осъществява двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути във всяка посока и ще бъде регулирано. За временната промяна в организацията на движението са уведомени румънските гранични власти.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През ГКПП Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.