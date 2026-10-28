Промени в движението и паркирането в София заради изборите

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Във връзка с провеждането на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 1 ноември 2026 г. се въвеждат временни ограничения за престой и паркиране в района на зала „Арена 8888".

От 08:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства:

· по двете платна на алеята, свързваща ул. „Атанас Узунов" с ул. „Манастирска" – от северната и източната страна на зала „Арена Асикс";

· на прилежащите паркинги на залата.

От 20:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането на изборните материали се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства:

· по двете платна на алеята, свързваща ул. „Атанас Узунов" с ул. „Манастирска" – от северната и източната страна на зала „Арена Асикс";

· по двете платна на бул. „Асен Йорданов" в участъка от пл. „Площад на авиацията" до бул. „Шипченски проход".

Ограниченията не се отнасят за автомобилите, превозващи членове на секционните и районните избирателни комисии.

Временно ограничават движението по бул. „Цар Освободител"

На 1 ноември 2026 г. е възможно поетапно да бъде ограничавано движението на моторни превозни средства по двете платна на бул. „Цар Освободител" в участъка от пл. „Атанас Буров" до ул. „Г. С. Раковски". Ограничението ще се въвежда само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция" при СДВР от 19:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии.

Временно ограничение за паркиране

От 07.00 ч. на 27.10.2026 г. до приключване на изборния ден на 01.11.2026 г. се осигуряват 3 паркоместа в зоната в режим на платено почасово паркиране на ул. „Алабин" № 54.

От 07.00 часа на 26.10.2026 г. до приключване на изборния ден на 01.11.2026 г. се осигуряват 13 паркоместа за нужните на изборния ден, както следва:

- На бившия служебен паркинг на район „Лозенец", находящ се на бул."Васил Левски" № 2 – 10 паркоместа;

- на бул. „Фритьоф Нансен", в участъка между ул. „Петър Берон" и бул. „Васил Левски" – 3 паркоместа.