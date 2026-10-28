Променят движението по пътя Симитли – Гоце Делчев на 29 октомври

Утре - 29 октомври, от 8 ч. до 20 ч. за смяна на видеокамери ще се промени организацията на движение в два участъка на път II-19 Симитли - Гоце Делчев, в района на селата Баничан (при 82-и км) и Ново Лески (при 93-и км).

По време на реализация на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в едната лента, като трафикът ще се пропуска в лентата, в която не се работи. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват указанията на сигналистите, поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта – 40 км/ч.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.