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Временно движението при км 30 по пътя Мишеморков хан – Гурково е в една лента

Ваньо Стоилов

[email protected]

2272
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Временно движението при км 30 по път II-55 Мишеморков хан – Гурково се осъществява в една лента поради изтегляне на аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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