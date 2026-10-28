АПИ с актуална информация за напредъка на ремонта на „Топли дол“ всяка седмица

АПИ всяка седмица ще предоставя актуална информация за напредъка на ремонта на „Топли дол" на АМ „Хемус". В специална тематична секция регулярно ще се публикуват данни за дейностите, които се извършват по съоръжението. Съобщенията могат да бъдат намерени тук.

Припомняме, че от 12 октомври т.г. бяха възобновени ремонтните дейности в „Топли дол" в тръбата в посока София. С изпълняваните сега строителните дейности в тръбата за София ще завърши монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по свода и стените на тунела. Ще се работи по евакуационните галерии на съоръжението, ще се изградят тротоарните блокове, ще се монтира осветлението, електрозахранването, вентилационната система, светофарната система, управляемите пътни знаци, видеонаблюдението, аудиодиспечерската и пожароизвестителната система. Ще се извършват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява за причиненото неудобство, но ремонтът на тунела и промяната в организацията на движение са необходими, за да се осигури безопасното пътуване през съоръжението. За гарантиране на сигурността на пътуващите и подобряване на организацията на движение АПИ работи в постоянна координация и тясно сътрудничество с „Пътна полиция". Апелираме всички пътуващи да проявят разбиране и търпение, да карат внимателно, със съобразена скорост, да спазват стриктно пътната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността и живота на всички пътуващи.

Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.