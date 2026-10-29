Крем “Нефритена есен”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С матча, тиквено пюре и сини сливи

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Румяна Любомирова изпраща рецепта за интересен десерт. Наречен е така заради наситения цвят на нефрита, който напомня на чай матча.

ПРОДУКТИ

За 4 десертни чаши:

За тиквения пласт: 4-5 парчета обелена тиква (общо 350-400 г), 1-2 с.л. кафява захар (или кленов сироп), 1/2 ч.л. канела на прах и ванилия, 2 цветчета счукан карамфил, сок от 1/2 портокал

За зеления и светлия крем: 150 г бял шоколад, 300 г заквасена сметана, 4-5 г матча на прах, 1 пресен жълтък, 1-2 с.л. кафява захар, шепа орехови ядки (сурови или запечени), 1/2 ч.л. кафе, 2-3 обелени сини сливи на кубчета, пресни боровинки за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изваждаме сметаната от хладилника 30 минути по-рано. Разтопяваме белия шоколад на водна баня. Още преди да се втечни, пресяваме матчата и бъркаме до гладък крем с хомогенно зелен цвят. Лъжица по лъжица прибавяме половината сметана, като продължаваме енергичното бъркане с тел.

Разбиваме в друг съд останалата сметана с жълтъка, захарта, щипка кафе, парченца синя слива, счукани орехи.

Карамелизираме захарта в дълбок тиган, дръпваме от котлона и деглазираме с портокалов сок или с натурален ябълков. Връщаме на слаб огън, добавяме тиквените кубчета, канела, пъпчици карамфил.

Задушаваме тиквата, докато омекне, а течността се редуцира до гъст сироп. Изваждаме карамфила и пасираме на пюре.

Редуваме в чаши: зелен пласт матча, охладено тиквено пюре, ядки, светъл сметанов крем. Украсяваме с резенче слива, ядки, по желание и пресни боровинки. Прибираме в хладилник от 1 до 4 часа преди сервиране.