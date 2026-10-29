ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипан да кара фадрома без табели между Раковски и...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23825237 www.24chasa.bg

Православен календар за 29 октомври

4824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Св. прмчца Анастасия Римлянка

Преподобна Анастасия Римлянка осиротяла още на 3 години и била възпитана в манастир край Рим. Там старата и благочестива София ги учела на строг пост, молитва и труд. За християнската си вяра Анастасия била измъчвана жестоко - изтръгнали ноктите , отсекли ръцете и краката , избили зъбите , откъснали езика с клещи и накрая отсекли главата . Осакатеното тяло на девицата било хвърлено извън града. Старата София нямала сили да го погребе, но християни помогнали, трогнати от стенанията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"