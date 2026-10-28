Блокада на "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция се очаква в четвъртък

За наложена блокада от шофьори на тежкотоварни камиони на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капъкуле-Капитан Андреево“ и „Хамзабейли-Лесово“ в посока изход от Република Турция, съобщава на сайта си Министерството на външните работи.

От Ситуационния център на министерството предупреждават, че утре 29.10.2026 г. се очаква двата пункта да бъдат изцяло блокирани на вход и изход за преминаване на тежкотоварни автомобили. Не се очаква ограничението в движението да засегне трафика на леки автомобили и автобуси, допълват от ведомството.

По-рано днес министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе спешен разговор с турския си колега Абдулкадир Уралоглу заради струпването на товарни автомобили на българо-турската граница, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Двамата са обсъдили възможностите за бързо решение и нормализиране на преминаването през граничния пункт „Капитан Андреево“.

Министерството на външните работи препоръчва на пътуващите български граждани да изберат алтернативни маршрути при възможност, както и стриктно да спазват указанията на турските власти до пълното нормализиране на трафика.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Одрин на телефон: +90 2842140617, както и дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +90 533 629 81 64. Сигнали се приемат и на имейл адрес: [email protected]

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected], допълват от МВнР.