Спират камионите в петък, неделя и понеделник заради ремонта на тунел "Топли дол"

Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол"

Спират камионите в петък, неделя и понеделник, за да се улесни трафикът при ремонта на тунел „Топли дол" на АМ „Хемус", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната в организацията на трафика важи за участъка от магистрала между км 0 при изхода на София и п. в. „Ботевград" /при 47-и км/.

На 30 октомври и 6 ноември от 15 до 21 часа ще се спират камионите на излизане от София. На 1 и 8 ноември от 14 до 21 часа ще се спират камионите към столицата, а на 2 и 9 ноември от 7 до 9 часа ще бъде спрян трафикът на камиони и в двете посоки.

По време на ограничението в петък алтернативният маршрут за камиони над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода „Петрохан". Същият обходен маршрут ще може да се ползва и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София.

Преминаването на камиони над 12 т през Искърското дефиле не се препоръчва, тъй като трафикът там се осъществява в една лента поради обрушване и укрепване на скални откоси.

В случай че интензивността намалее „Пътна полиция" ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, повишаване на пропускливостта на трафика и пътната безопасност на всички пътуващи.

Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол", като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.