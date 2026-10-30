Хладно, облачно и с дъжд почти в цялата страна

Температурите ще са още по-ниски в началото на следващата седмица

Хладно, облачно и с дъждове ще е времето през уикенда. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 7 до 12 градуса, по Черноморието до 10-11 градуса. Облачността над страната ще бъде значителна. Ще превалява през целия ден, главно в северните и в западните части от страната, с по-съществени валежи по линията Плевен - Ловеч и около Сандански. По Черноморието ще бъде облачно. През нощта валежите ще продължават. По високите части на планините

ще духат свежи до засилени ветрове от изток

Скоростта им ще е до 50 км/ч. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса, в югозападните райони до 19, по Черноморието дневни температури - 16-18 градуса. За София минималната температура ще е 7, а максималната - 11 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 6 до 10 градуса, по Черноморието до 10-11 градуса. В събота ще се задържи дъждовно с валежи главно в Дунавската равнина. През нощта ще превалява в Тракия. Максималните температури ще са от 12 до 17 градуса, по Черноморието до 15-16 градуса. За София минималната температура ще е 6, а максималната - 11-12 градуса.

Над планините се очакват превалявания от дъжд и сняг. В Централна Стара планина, в Пирин и Рила валежите ще бъдат по-интензивни. Снежна покривка над 2000 м от 5 до 15 см.

Максималните температури над 2500 м ще са от -3 до 0 градуса, а на 1500 м - от 5 до 8 градуса.

В деня на балотажа от север ще проникне влажен и по-хладен въздух. Ще бъде облачно и с превалявания, следобед

валежите в Тракия ще са значителни

Минималните температури ще бъдат от 7 до 13, по Черноморието до 11-13 градуса.

В неделя ще се установи облачно време, с превалявания преди обед в западната половина от страната. Облачно, без валежи ще бъде времето по Черноморието. През нощта ще вали и над източните райони, над Западна България валежите ще се усилват. Максималните температури ще са от 10 до 15 градуса, в западните райони от 6 до 8, по Черноморието - 14-15 градуса. За София минималната температура ще е 4, а максималната - 9 градуса.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг. В Пирин и Рила ще вали интензивно сняг. Снежната покривка над 2000 м ще е от 15 до 25 см. Максимални температури над 2500 м ще са от -4 до -1 градуса, а на 1500 м - от 4 до 7 градуса.

В понеделник нова облачна вълна ще премине през страната с валежи и захлаждане. Дневните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса.