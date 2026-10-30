Северняшка лютика

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КОЙ ГОТВИ

“Автентичната селска лютика с патладжан е класическо българско ястие, което съчетава аромата на два вида печени зеленчуци и истински домашен вкус”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

2 патладжана

5 чушки

3-4 скилидки чесън

1 люта чушка по желание

3 с.л. олио

сол на вкус

свеж магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Печем патладжаните във фурна, а чушките на котлон или ламарина. Захлупваме ги в съд, за да се задушат и омекнат за по-лесно обелване. Белим ги. Оставяме ги за малко да се отцедят от излишната течност.

Счукаваме чесъна с щипка сол в глинена паница. Използваме тлъчник. Добавяме нарязаните или накъсани на дълго чушки. Намачкваме ги добре.

Слагаме и накъсаните патладжани. Мачкаме и тях, но внимаваме те да останат на парченца. Белим домата и го нарязваме на кубчета. Отново намачкваме.

Изсипваме олиото, солим на вкус и овкусяваме с нарязания магданоз. Разбъркваме добре лютиката и я оставяме в хладилник за около 30 минути, за да се смесят всички аромати. Препоръчително е да сервираме ястието с препечен хляб и сирене.