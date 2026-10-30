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Облаци и малко дъжд ни очакват на 30 октомври

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Ще има вятър и облаци, на места ще превали СНИМКА: Pixabay

Днес в страната ще се задържи предимно облачно, на места с валежи от дъжд. Ще бъде почти тихо, в Източна България със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 11° и 16°. В София минимална температура ще бъде около 7°, а максималната – около 11°, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на отделни места, главно по южното крайбрежие, със слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. В планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Ще има вятър и облаци, на места ще превали СНИМКА: Pixabay

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