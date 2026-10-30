Проф. Рачев: 100% валеж! Чадърът да е с теб

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„Ще вали, ще вали и то доста добре", заяви категорично проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

Продължителни и на места значителни валежи ще има в цялата страна през следващите пет дни. В отделни райони количествата могат да достигнат 120-130 литра на квадратен метър.

Според климатолога синоптичната обстановка се определя от голям антициклон с център над Великобритания и добре изразен средиземноморски циклон над южната част на Балканския полуостров.

„Говорим за 100% валеж. Чадърът да е с теб", посъветва професорът.

По-хладният въздух, който ще навлиза от север, и топлият въздух във височина ще създадат условия за съществени валежи. Дъждът ще бъде с различен интензитет и ще продължи няколко дни, като ще обхване практически цялата страна. Най-големи количества се очакват в планинските райони – по старопланинското било и в Родопите. Там сумарните валежи за целия период могат да достигнат 120-130 литра на квадратен метър. В останалата част от страната се очакват около 40-50 литра.

Според проф. Рачев няма сериозна опасност от мащабни наводнения, тъй като валежите няма да бъдат с много висок интензитет, а ще са разпределени в по-продължителен период. Възможни са обаче локални разливи и покачване на нивата на по-малки реки.

Времето ще остане сравнително хладно, особено в Западна България с максимални дневни температури около 7-10 градуса. Минималните няма да паднат под нулата, ще са между 4 и 9 градуса.

В началото на седмицата се очаква сняг над 2000 метра височина, но след сряда е възможно снегът да падне до 1000-1200 метра надморска височина. В София и високите котловинни полета не се очаква трайна снежна покривка.

Дъждовете и валежите се очаква да намалеят и почти да спрат след сряда.