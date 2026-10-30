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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23833704 www.24chasa.bg

Облачно и мъгливо е в планините

Виктория Костова
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Времето не е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Времето в планините е облачно и мъгливо, преобладава дъжд, като на места е по-слаб, а на други – интензивен. Лоши са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

От спасителната служба не са имали сигнали за инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Времето не е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

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