Катастрофа на пътя София - Буново затруднява движението край Долно Камарци

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Движението по път I-6 София - Буново в района на Долно Камарци /при км 165/ се осъществява в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".