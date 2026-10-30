Облачно и дъждовно в събота, сняг над 1800 метра в планините

Облачно време и превалявания от дъжд на много места, предимно в Западна и Централна България, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за следващото денонощие.

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните — между 10° и 15°. В София се очакват около 7° сутринта и около 11° през деня.

В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане ще бъде около и малко над средното за месеца.

По Черноморието също ще е облачно, с до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще достигнат 13°–14°, а морската вода е 16°–17°. Вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините се очаква облачно време с дъжд главно в западните и централните масиви, а над 1800 метра — и със сняг. Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, по високите части временно силен. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 8°, а на 2000 метра — около 3°.

В неделя и понеделник облачността ще се задържи и на много места ще вали дъжд. Над около 1500–1600 метра валежите ще бъдат от сняг. Има повишена вероятност на места да са значителни, а в Рило-Родопската област се очакват и гръмотевици, съобщава БТА.

Ще духа умерен и силен източен вятър, в Източна България — от изток-североизток. Температурите ще се променят слабо през денонощието. Минималните ще останат сравнително високи, а максималните ще бъдат от около 7°–8° до 15°–17°.