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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23834993 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Горни Богров - Мусачево, движението е в една лента

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Движението по път III-6002 Горни Богров - Мусачево се осъществява в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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