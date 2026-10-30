В тунел „Топли дол“ на „Хемус“ се работи по отводнителните улеи, тротоарите и хидроизолацията

В тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" в тръбата за София през тази седмица – 26 октомври до 1 ноември, са положени около 210 м хидроизолация от двете страни на съоръжението. Изпълнени са тротоарни блокове с дължина 66 м вдясно и 78 м вляво. Изцяло е премахнат трошеният камък, с който бяха засипани изкопите за монтиране на отводнителните улеи. Изкопът се намира в пътното платно, непосредствено до тротоарите и е с дълбочина от 80 см до 1 м и широчина 70 см. Почистеният участък е 240 м отляво и 60 м отдясно на съоръжението, съобщиха от АПИ.

Монтирани са 290 броя линейни отводнители от системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно. Почистени са сводовете на предпорталните рамки от двете страни на тунела. Продължават подготвителните дейности за монтажа на две двойки вентилатори.

Работата на обекта е на двусменен режим.

Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Топли дол" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярно актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.