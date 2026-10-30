Ограничават движението в два участъка край Петрич в понеделник

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В понеделник ще има промяна в организацията на движението в два участъка от републиканската пътна мрежа в област Благоевград заради смяна на камери. Дейностите ще се извършват на 2 ноември в периода от 8 до 20 ч., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), информираха оттам.

Ограничения ще има на път III-198 Петрич – Първомай при изхода на Петрич, както и на път III-108 Петрич – Рибник в района на кръстовището за село Кърналово.

В двата участъка движението ще бъде ограничено в едната лента, като автомобилите ще преминават двупосочно по свободната. Трафикът ще се регулира с пътни знаци, а скоростта ще бъде ограничена до 50 км/ч.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на движение.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ – www.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.