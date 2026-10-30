АПИ призова шофьорите към Бургас да заобикалят магистрала „Тракия" заради катастрофа

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Агенция „Пътна инфраструктура" призовава водачите, пътуващи по автомагистрала „Тракия" в посока Бургас, да използват алтернативни маршрути заради тежък инцидент след тунел „Траянови врата" при 56-ия километър в област Пазарджик.

Катастрофата е станала в ранния следобед, но с увеличаването на трафика в района се е образувала колона от автомобили и преминаването през участъка е затруднено, информираха от Агенцията.

Като алтернативен маршрут шофьорите могат да използват път I-6 – Подбалканския път. Другата възможност за обход е по път I-8 (E-80) през Мирово – Горна Василица – Момин проход – Долна Василица – Костенец – Габровица – Момина клисура – Сестримо – Белово – Септември – Семчиново – Симеоновец.

На място са екипи на пътноподдържащата фирма, които работят по своевременното отстраняване на катастрофиралите автомобили. Тежкият трафик и усложнените метеорологични условия затрудняват работата на специализираната техника, но се полагат максимални усилия движението да бъде възстановено във възможно най-кратки срокове.

От АПИ напомнят, че гражданите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на интернет страницата на агенцията – www.api.bg, както и да получават информация денонощно на телефон 0700 130 20.