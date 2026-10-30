ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Дунав" на Чиликов готов за отпор срещу "Левски"

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23837554 www.24chasa.bg

АПИ призова шофьорите към Бургас да заобикалят магистрала „Тракия" заради катастрофа

2772
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Автомагистрала „Тракия" в посока Бургас Снимка: Диана Варникова

Агенция „Пътна инфраструктура" призовава водачите, пътуващи по автомагистрала „Тракия" в посока Бургас, да използват алтернативни маршрути заради тежък инцидент след тунел „Траянови врата" при 56-ия километър в област Пазарджик.

Катастрофата е станала в ранния следобед, но с увеличаването на трафика в района се е образувала колона от автомобили и преминаването през участъка е затруднено, информираха от Агенцията. 

Като алтернативен маршрут шофьорите могат да използват път I-6 – Подбалканския път. Другата възможност за обход е по път I-8 (E-80) през Мирово – Горна Василица – Момин проход – Долна Василица – Костенец – Габровица – Момина клисура – Сестримо – Белово – Септември – Семчиново – Симеоновец.

На място са екипи на пътноподдържащата фирма, които работят по своевременното отстраняване на катастрофиралите автомобили. Тежкият трафик и усложнените метеорологични условия затрудняват работата на специализираната техника, но се полагат максимални усилия движението да бъде възстановено във възможно най-кратки срокове.

От АПИ напомнят, че гражданите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на интернет страницата на агенцията – www.api.bg, както и да получават информация денонощно на телефон 0700 130 20.

Автомагистрала „Тракия" в посока Бургас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)