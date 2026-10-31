Ноември почва с мрак и дъжд, плахо сиромашко лято в края му

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Първи сняг по високите западни полета, но средните месечни температури около нормата

Ноември ще е със средни температури около климатичната норма, която се движи между 9 и 14 градуса за максималните и между 1 и 6 за средните минимални. Обичайни ще са и валежите.

Повече дъждове се очакват през първата и втората десетдневка в западните части от страната, в Горнотракийската низина и по Черноморието. През последната десетдневка ще се стопли.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Ноември настъпва обаче с мрачно и дъждовно време. На 2 и 3 ще падне повече дъжд в югозападните и източните райони. По високите западни полета той ще преминава в сняг, а в планините

над 1500 м снежната покривка ще е от 10 до 15 см

Дневните температури в населените места ще достигат 4- 9 градуса.

Следва краткотрайно стабилизиране на въздушната маса и повече слънчеви часове през деня. В края на първата десетдневка (на 9 и 10 ноември) ще се затопли слабо, а над страната ще премине облачна система с повече дъждове в Западна и в Южна България.

Следва динамично време до 12 ноември с валежи в южната половина от страната и захлаждане, като главно в Западна Стара планина, в Рила и Пирин ще вали и сняг. Дневните температури в населените места ще достигат 5 - 8 градуса.

От 13 до 20 ноември ще се затопля. Валежи и слабо понижение на температурите се очакват в периода към 14 и 15 ноември, като валежите ще бъдат от дъжд.

От 16 до 20 ноември ще има сутрешни мъгли в поречията и повече слънце през деня. Температурите

до края на втората деседневка ще достигат 14-19°

Нови валежи, предимно от дъжд, със слабо понижение на температурите се очаква в периода от 21 до 25 ноември. За този дъждовен период се очаква да паднат до 30- 50 л/кв. м.

От 26 до 30 ноември ще има повече слънчеви часове.

С дъждове и захлаждане ще започне и декември. По планините над 2000 м надморска височина ще вали мокър сняг.

През ноември продължава късната есен. Преобладават антициклонални обстановки - обикновено времето през нощта е ясно, а през деня предимно слънчево. В такива дни

слънцето грее, но не топли

Тези периоди са известни като “сиромашко (циганско) лято”, което според народната метеорология продължава около 30- 40 дни след Димитровден. Характерни при тази обстановка са мъглите и ниските облаци, които се образуват най-често в западната част на Дунавската равнина, Пловдивско-Пазарджишкото поле и котловинните полета на Западна България. Обикновено видимостта се подобрява около обед, а привечер отново силно намалява. При задържане на мъглите и слоестите облаци през целия ден температурите там остават значително по-ниски, отколкото в другите части на страната.

Най-топло през ноември в София е било през 2004 г. - 25,5°. В Пловдив е стигало до 27° през 1926-а и 1948 г., а в Плевен - 28,2 (също през 1926 г.). Абсолютният

рекорд са 32° в

Горна Оряховица и 30 в Тетевен и Ловеч. Тези летни температури се получават при пренос на топъл средиземноморски въздух и сух поривист вятър по северните склонове на планините, наречен фьон.

Най-мразовито пък през годините е било в Трън и Ихтиман - минус 20 градуса, в Гоце Делчев - минус 18, Свищов и Разград - минус 17. През далечната 1915 г. в столицата са отчетени -17,8°, а в Пловдив - минус 17,5.

През ноември по високите части на планините има снежна покривка, която частично покрива камъни и дупки по горските пътеки, но не е здрава. Честата смяна на валежа от сняг в дъжд или обратно създава тънка ледена коричка, която може да е много опасна за зле екипираните туристи, предупреждава Петър Янков.

Ясно ли е срещу Въведение Богодорично, зимата ще е люта

Ако на Архангеловден (8 ноември) е ясно и падне слана, зелето ще е добро и до първи декември няма да вали сняг.

Каквото е времето на Въведение Богородично (21.11.), такова ще е и през цялата зима. Това гласи народната метеорология. Ако срещу Въведение Богородично е облачно, зимата бива мека, когато е ясно - много студена.

Слаби магнитни бури около 28-и

Месецът ще започне с повишена геомагнитна активност, но ще се понижи през следващите дни. Условия за слаби геомагнитни бури има от 8 до 9 ноември, те ще се отразят в Северна Европа, но не и на Балканите.

След 13 ноември интензитетът на магнитното поле ще отслабне.

Около 17 и 18 ноември и от 27 до 28 се очаква повишена активност с условия за геомагнитни бури, като се очаква на Балканите те да са слаби и само около 28-и. До края на месеца и в началото на декември земното магнитно поле ще е със слаб интензитет.