Гледката към Витоша и града навлиза свободно през прозорци без завеси на нов софийски апартамент

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Интериорът не се състезава с панорамата. Той ѝ прави място. Така екипът на студио “Фимера” определя един от последните си реализирани проекти.

Напълно оправдана е тази философия, като се има предвид характерът на имота. Разположен високо над града, апартаментът използва една от най-големите си дадености – панорамните гледки към София и Витоша. Вместо да бъдат скрити зад тежък текстил, прозорците остават свободни и превръщат променящия се градски пейзаж в естествена част от вътрешната картина. СНИМКИ: АТАНАС ЗГУРЕВ

Интериорната концепция следва идеята за спокойствие, простор и балансирана среда, в която всяко решение има своята причина. Палитрата е изградена около естествен дъб, светли минерални тонове, графитени акценти и масленозелено, което се появява деликатно в мебелите и декоративните елементи. СНИМКИ: АТАНАС ЗГУРЕВ

Дневната обединява кухня, трапезария и зона за почивка в едно общо пространство, където централният акцент е художественото осветително тяло със свободна пластична форма. То създава усещане за движение и лекота, без да нарушава спокойния характер на вътрешното оформление.

Кухнята е изпълнена като чист архитектурен обем, а специално проектираната библиотека добавя индивидуалност и духовен момент, като превръща стената в естествен център на дома. СНИМКИ: АТАНАС ЗГУРЕВ

Спалнята следва същата философия чрез топли дървесни текстури, приглушени масленозелени акценти и атмосфера, която поставя комфорта пред демонстрацията.

Особено внимание е отделено на детската стая. Високият таван позволява създаването на полуетаж, който организира пространството в няколко функционални нива – зони за сън, за игра, учене, както и място за съхранение. СНИМКИ: АТАНАС ЗГУРЕВ

Всички мебели са проектирани специално за този дом, а естествените материали и оригиналното осветление създават среда, която може да се променя заедно с детето.

Банята следва същата дизайнерска логика чрез спокойни минерални повърхности, дървесни текстури, интегрирано осветление и минималистични черни детайли.

Този интериор впечатлява първо със специалната си ориентация към външните гледки, щедро “поканени” да се присъединят към него. Към този безспорен лукс на имота се добавя и усещането за спокойствие и тишина, които превръщат пространството в истински дом. СНИМКИ: АТАНАС ЗГУРЕВ

Още интересни идеи за интериора четете в

новия брой на сп. “Идеален дом”.