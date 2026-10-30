ВиК авария остави без вода част от Велико Търново, затвори и лента на основен булевард

Сериозна ВиК-авария има на булевард "Никола Габровски" - в района на магазин "Сико", съобщи във фейсбук кметът Даниел Панов.

По-рано автомобил пропадна в превърналото се в река платно на бул. "Никола Габровски".

Екипи на "ВиК Йовковци" вече започнаха работа по отстраняването на аварията. Ще се работи през цялата вечер, на място са заместник-кметът Мариела Цонева и управителят на ВиК-дружеството Росен Найденов, информира Панов.

Докато трае отстраняванвто на аварията, водоподаването се ограничава за голяма част от прилежащите сгради към бул. "Никола Габровски" и частично - за улици "Росица" и "Момина крепост".

Лентата на булевард "Никола Габровски" в посока център - от кръговото при телферния завод до "Качица", е затворена за движение. В посока център автобусите по линии 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 70, 110 се пренасочват по улици "Козлуджа" и "Магистрална" (МТС). Докато са пренасочени, линиите няма да обслужват спирките Автогара "Запад" и "Качица", оповести кметът.