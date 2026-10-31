Облачно с превалявания ще бъде времето на 31 октомври

Днес ще бъде облачно. На много места, главно в западните и централните райони, ще има превалявания от дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, а в Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 7°, максималните - между 10° и 15°, за София - около 11°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, информира БТА.

В планините ще бъде облачно. Главно в западните и централните масиви ще вали дъжд, а в местата над 1800 метра надморска височина и сняг. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.