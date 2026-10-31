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Лоши условия за туризъм в планините, има мъгла и вятър

Тони Маскръчка
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Дъжд, мъгла и умерен вятър правят условията за разходки в планините неподходящи. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Лоши са условията за туризъм в планините. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части на планините е мъгливо, има и слаб вятър. Дъжд вали в източната част на Стара планина. Температурите са в диапазона 0-6 градуса.

Нощта е преминала без инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно. Главно в западните и централните масиви ще вали дъжд, а в местата над 1800 метра надморска височина и сняг. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Дъжд, мъгла и умерен вятър правят условията за разходки в планините неподходящи. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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