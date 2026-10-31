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От 350-и до 359-и км на АМ "Хемус" в посока Варна движението е от една лента в друга до 14 ч. днес

Тони Маскръчка
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„Хемус" СНИМКА: АПИ

До 14 ч. днес движението при участъка от 350-и до 359-и км на автомагистрала „Хемус" в посока Варна (в района на с. Царев брод – Каспичан) се осъществява с последователно преминаване от една лента в друга поради частично асфалтиране, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) на сайта си.

Трафикът в участъка се регулира с пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща сигнализация. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки въведената временна организация, посочват от АПИ.

 

„Хемус" СНИМКА: АПИ

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