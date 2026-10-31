Паднали скали затвориха прохода Троян–Кърнаре (Снимки)

Огромни канари са паднали на пътното платно и заприщиха прохода Троян–Кърнаре, а движението е преустановено. Каменните блокове са се свлекли от влагата малко след село Кърнаре в обсега на Пловдивска област. Шофьори са излезли от автомобилите и се опитват сами с подръчни средства да отместят огромните каменни отломки.

Снимки се появиха в социалните мрежи и призивите са шофьорите да бъдат много внимателни в следващите дни заради очаквани свлачища, срутища и падащи камъни, както и от повишаване на нивата на реките. Опасността ще бъде по-голяма в планинските райони.

От Агенция "Пътна инфраструктура" уведомяват, че е изпратена техника и в ранния следобед проходът ще бъде отворен